Найти отношение площадей двух треугольников, если стороны одного 12 см. ; 8 см. ; 14 см. , а стороны другого относятся как 2 : 3 : 3,5, а его меньшая сторона равна 16 см. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! =(

Геометрия

Найти отношение площадей двух треугольников, если стороны одного 12 см. ; 8 см. ; 14 см. , а стороны другого относятся как 2 : 3 : 3,5, а его меньшая сторона равна 16 см. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! =(

Автор: Гость