Найти отношение площадей двух треугольников, если стороны одного 12 см. ; 8 см. ; 14 см. , а стороны другого относятся как 2 : 3 : 3,5, а его меньшая сторона равна 16 см. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! =(
Геометрия
Найти отношение площадей двух треугольников, если стороны одного 12 см. ; 8 см. ; 14 см. , а стороны другого относятся как 2 : 3 : 3,5, а его меньшая сторона равна 16 см. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! =(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:2=8(см) - длина одной части во втором треугольнике 8х3=24(см) - длина 2стороны 8х3.5=28(см) - длина 3 стороны 16:24:28 8:12:14 отношение сторон 1:2 , значит и отношение площадей 1:2, то есть площадь 2 треугольника больше в 2 раза
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