На новогодний бал четыре подруги пришли со своими братьями: Андреем, Борисом, Виктором и Геннадием. Первый танец каждая танцевала не своим братом: Катя- с Андреем, Лида- с братом Марии, Нина- с братом Лиды, Борис- с сестрой Вик...
Алгебра
На новогодний бал четыре подруги пришли со своими братьями: Андреем, Борисом, Виктором и Геннадием. Первый танец каждая танцевала не своим братом: Катя- с Андреем, Лида- с братом Марии, Нина- с братом Лиды, Борис- с сестрой Виктора, а Виктор- с сестрой Андрея. Кто чей брат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Геннадий - брат Кати, Виктор - Лиды, Андрей - Нины, Борис - Марии
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