На новогодний бал четыре подруги пришли со своими братьями: Андреем, Борисом, Виктором и Геннадием. Первый танец каждая танцевала не своим братом: Катя- с Андреем, Лида- с братом Марии, Нина- с братом Лиды, Борис- с сестрой Вик...

Алгебра

На новогодний бал четыре подруги пришли со своими братьями: Андреем, Борисом, Виктором и Геннадием. Первый танец каждая танцевала не своим братом: Катя- с Андреем, Лида- с братом Марии, Нина- с братом Лиды, Борис- с сестрой Виктора, а Виктор- с сестрой Андрея. Кто чей брат?

Автор: Гость