Изобразите смежные углы и найдите их градусные меры,если их процентное отношение: 80% 20%
Математика
Изобразите смежные углы и найдите их градусные меры,если их процентное отношение: 80% 20%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180*80/100=144град - один угол 180*20/100=36град - второй угол
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