дан круг в него вписан круг поменьше. центр у них общий, даны два радиуса один 6см второй 10см проведена хорда которая является касательной для ме ньшего круга, найти величину хорды.помогите пожалуйста !!!
Геометрия
дан круг в него вписан круг поменьше. центр у них общий, даны два радиуса один 6см второй 10см проведена хорда которая является касательной для ме ньшего круга, найти величину хорды.помогите пожалуйста !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединить концы хорды с центром круга,получится 2 прямоугольных треугольника. В одном из них: гипотенуза =10см,как радиус большого круга катет=6см, радиус меньшего круга х - второй катет, половина хорды квадрат гипотен.=сумме квадратов катетов 10 2= 6 2 + х 2 (2 обозначает "в квадрате") 100=36+х 2 х2=100-36 х2=64 х=8 -половина хорды 8х2=16(см) - длина хорды
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