дан круг в него вписан круг поменьше. центр у них общий, даны два радиуса один 6см второй 10см проведена хорда которая является касательной для ме ньшего круга, найти величину хорды.помогите пожалуйста !!!

Геометрия

дан круг в него вписан круг поменьше. центр у них общий, даны два радиуса один 6см второй 10см проведена хорда которая является касательной для ме ньшего круга, найти величину хорды.помогите пожалуйста !!!

Автор: Гость