дан треугольник АВС , угол С 90 градусов , LM паралельно СА , АС 7см,АВ 25 см, ВL 12см -найти МL
Геометрия
дан треугольник АВС , угол С 90 градусов , LM паралельно СА , АС 7см,АВ 25 см, ВL 12см -найти МL
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB относится к BL как и AC относиться к ML, то есть, если ML-х, то 25:12=7:х. Из того, х=3.36см Ответ: ML=3.36см
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