Представьте многочлен как куб двучлена: a) x³ - 3x² + 3x - 1; б) 27z³ + 54z²r² + 36zr⁴ + 8r⁶.
Алгебра
Представьте многочлен как куб двучлена: a) x³ - 3x² + 3x - 1; б) 27z³ + 54z²r² + 36zr⁴ + 8r⁶.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) Формула сокращенного умножения (x-1) в кубе б) (3z) в кубе + 3*3*2*3*z*r+3*4*3zr+(2r) в кубе Эта формула аналогична пункту а) (3z+2r) в кубе
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