когда из бочки взяли одну седьмую имевшегося там бензина и еще 60л,там осталось 60 л.сколько литров бензина было в бочке? прошу помощи прямо сейчас:)

Математика

когда из бочки взяли одну седьмую имевшегося там бензина и еще 60л,там осталось 60 л.сколько литров бензина было в бочке? прошу помощи прямо сейчас:)

Автор: Гость