когда из бочки взяли одну седьмую имевшегося там бензина и еще 60л,там осталось 60 л.сколько литров бензина было в бочке? прошу помощи прямо сейчас:)
Математика
когда из бочки взяли одну седьмую имевшегося там бензина и еще 60л,там осталось 60 л.сколько литров бензина было в бочке? прошу помощи прямо сейчас:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60+60=120л бензина 1-1/7==6/7 7*120/6=140л бензина біло в бочке
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