ABCD - трапеция. BC и AD - основания. O - точка пересечения диагоналей. AO = 7,5 см. BO = 4 см. OD = 5 см. Найти OC

Геометрия
ABCD - трапеция. BC и AD - основания. O - точка пересечения диагоналей. AO = 7,5 см. BO = 4 см. OD = 5 см. Найти OC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник AOD соответствует треугольнику BOC. Тогда соотношения сторон,будет таковым: AO/OC=OD/OB  С этого следует ОС берём за х получается 7.5/х=5/4 5х=30 х=6 см.
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