скласти власну казку про те як щедра горобина підгодовуе пташок 5 речень
Қазақ тiлi
скласти власну казку про те як щедра горобина підгодовуе пташок 5 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Росла в місті Горобинка.Вона була дуже добра і щедра. Кожного року деревце віддавало свої ягідки не тільки дітям, а ще й маленьким пташкам: горобцям, голубам. Горобинка дуже любила пташок.А вони у відповідь зігрівали її взимку розносили її насіння далеко у нові краї
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