скласти власну казку про те як щедра горобина підгодовуе пташок 5 речень

Гость: Гость:

Росла в місті Горобинка.Вона була дуже добра і щедра. Кожного року деревце віддавало свої ягідки не тільки дітям, а ще й маленьким пташкам: горобцям, голубам. Горобинка дуже любила пташок.А вони у відповідь зігрівали її взимку розносили її насіння далеко у нові краї