вычислите молярную массу кристаллической соды Nа2СО3•10Н2О .Чему равна массовая доля воды в растворе

Химия
вычислите молярную массу кристаллической соды Nа2СО3•10Н2О .Чему равна массовая доля воды в растворе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Nа2СО3•10Н2О)= 46+60+180=286г/моль W(H2O)=180/286*100%=63%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
масса железной пластины погруженной в раствор сульфата меди (II), увеличилась на 0.2г. узнайте массу соли, что прореагировала.
Ответить
Физика
бак 60 л .Какая масса бензина при полном баке?
Ответить
Математика
когда из бочки взяли одну седьмую имевшегося там бензина и еще 60л,там осталось 60 л.сколько литров бензина было в бочке? прошу помощи прямо сейчас:)
Ответить
Геометрия
ABCD - трапеция. BC и AD - основания. O - точка пересечения диагоналей. AO = 7,5 см. BO = 4 см. OD = 5 см. Найти OC
Ответить
Математика
Какой может быть длина третьей стороны треугольника, если две другие его стороны ровны 21см7мм и 47см 6мм
Ответить