вычислите молярную массу кристаллической соды Nа2СО3•10Н2О .Чему равна массовая доля воды в растворе
Химия
вычислите молярную массу кристаллической соды Nа2СО3•10Н2О .Чему равна массовая доля воды в растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Nа2СО3•10Н2О)= 46+60+180=286г/моль W(H2O)=180/286*100%=63%
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