масса железной пластины погруженной в раствор сульфата меди (II), увеличилась на 0.2г. узнайте массу соли, что прореагировала.
Химия
масса железной пластины погруженной в раствор сульфата меди (II), увеличилась на 0.2г. узнайте массу соли, что прореагировала.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изменение молярной массы составляет 64-56=8г/моль, n=0.2/8=0.025моль m(CuSO4)=0.025*160=4г
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