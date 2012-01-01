Ширина прямоугольника 3 см Какой должна быть его длина чтобы периметр прямоугольника был больше 30 см?? РЕШИТЬ КАК НЕРАВЕНСТВА!! ПОМОГИТЕ

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Ширина прямоугольника 3 см Какой должна быть его длина чтобы периметр прямоугольника был больше 30 см?? РЕШИТЬ КАК НЕРАВЕНСТВА!! ПОМОГИТЕ

Автор: Гость