Как изменится цена товара если её сначала понизить на 12% а потом повысить на 12%?
Математика
Как изменится цена товара если её сначала понизить на 12% а потом повысить на 12%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим х это цена, тогда 0,88х это цена после понижения, тогда 0,88х*1,12=0,9856х т.е цена уменьшится на 1,44%
Гость:
100-12=88% 88 - 100 х - 12 х=12*88/100=10,56 88+10,56=98,56% - стоимость товара относительно начальной 100-98,56=1,44% - снизится цена товара относительно первоначальной
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