во сколько раз увеличиться стоимость товара,если она увеличилась на 300%

Математика
во сколько раз увеличиться стоимость товара,если она увеличилась на 300%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
думаю что в 4 раза. Пусть стоимость товара 1, +300%=4 4/1=4
Гость:
100%+300%=400%=4 4:1=4 Ответ:в 4 раза.  
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