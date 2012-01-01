У 2012 році в місяці лютому день тижня середа зустрічаютрся 5 разів . У якому найближчому з років майбутнього знову місяць лютий буде містити пять днів тижня під назвою середа?

Математика

У 2012 році в місяці лютому день тижня середа зустрічаютрся 5 разів . У якому найближчому з років майбутнього знову місяць лютий буде містити пять днів тижня під назвою середа?

Автор: Гость