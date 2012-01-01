У 2012 році в місяці лютому день тижня середа зустрічаютрся 5 разів . У якому найближчому з років майбутнього знову місяць лютий буде містити пять днів тижня під назвою середа?
Математика
У 2012 році в місяці лютому день тижня середа зустрічаютрся 5 разів . У якому найближчому з років майбутнього знову місяць лютий буде містити пять днів тижня під назвою середа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у 2040 році у лютому середа буде 5 разів
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