Четырехугольник abcd параллелограмм В(-2:3) С(10:9) D(7:0) найдите координаты вершины А
Алгебра
Четырехугольник abcd параллелограмм В(-2:3) С(10:9) D(7:0) найдите координаты вершины А
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