КАКОЕ ИЗ ПОНЯТИЙ ШИРЕ? МОРАЛЬ ИЛИ ПРАВО???? 30 баллов
Обществознание
КАКОЕ ИЗ ПОНЯТИЙ ШИРЕ? МОРАЛЬ ИЛИ ПРАВО???? 30 баллов
Ответ(ы):
Гость:
Шире будет понятие право
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