Чи існує в українській мові слово АННОМ
Українська мова
Чи існує в українській мові слово АННОМ
Ответ(ы):
Гость:
В українській мові є чоловіче ім*я Анн, можливо це воно у орудному відмінку.
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