Презентация по англискому 3 класс на тему фестиваль мороженого
Английский язык
Презентация по англискому 3 класс на тему фестиваль мороженого
Ответ(ы):
Гость:
Нужно будет рассказать про мороженое какое оно (круглое,белое...).Кто пришел на фестиваль,и т.д.
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