В какой сцене пьесы употребляется пословица Свои люди - сочтемся?! (кто говорил и к??гда, в самой комедии)
Литература
В какой сцене пьесы употребляется пословица Свои люди - сочтемся?! (кто говорил и к??гда, в самой комедии)
Ответ(ы):
Гость:
Идет семейное торжество(сватовство). Эту фразу произносит Лазарь Большову.
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