В какой сцене пьесы употребляется пословица Свои люди - сочтемся?! (кто говорил и к??гда, в самой комедии)

Литература

В какой сцене пьесы употребляется пословица Свои люди - сочтемся?! (кто говорил и к??гда, в самой комедии)

Автор: Гость