Помогите, пожалуйста, решить задачу Вычислите практический выход в процентах ам??иака, если при взаимодействии 21,4 г. хлорида аммония и 100 г. гидроксида кальция. Было получено 8 л. Аммиака.
Химия
Помогите, пожалуйста, решить задачу Вычислите практический выход в процентах ам??иака, если при взаимодействии 21,4 г. хлорида аммония и 100 г. гидроксида кальция. Было получено 8 л. Аммиака.
Ответ(ы):
Гость:
2NH₄Cl + Ca(OH)₂ = 2NH₃ + CaCl₂ + 2H₂O n(NH₄Cl)/2 = n(Ca(OH)₂) = n(NH₃) n(NH₄Cl)/2 = m/M = 21,4 г/53,5 г/моль = 0,4 моль n(Ca(OH)₂) = m/M = 100 г/74 г/моль = 1,35 моль расчёт по недостатку: V₁(NH₃) = n*Vm = 0,4*22,4л/моль = 8.96 л. η = V(практ)/V(теор) *100% = 8л/8.96л*100% =89,29%
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