Помогите, пожалуйста, решить задачу Вычислите практический выход в процентах ам??иака, если при взаимодействии 21,4 г. хлорида аммония и 100 г. гидроксида кальция. Было получено 8 л. Аммиака.

Химия

Помогите, пожалуйста, решить задачу Вычислите практический выход в процентах ам??иака, если при взаимодействии 21,4 г. хлорида аммония и 100 г. гидроксида кальция. Было получено 8 л. Аммиака.

Автор: Гость