Номер 845: Округлите до единиц: 25,54;8,47;55,64;63,32. до тысячных:2, 3984;8,55555;47,7853. --------------------------------------номер следующий 847. Округлите до десятков: 534;18,357;4,783 386. до сотен: 2, 223;1,374. ...

Математика

Номер 845: Округлите до единиц: 25,54;8,47;55,64;63,32. до тысячных:2, 3984;8,55555;47,7853. --------------------------------------номер следующий 847. Округлите до десятков: 534;18,357;4,783 386. до сотен: 2, 223;1,374. до тысяч:312,864;67,314. до миллионов: 5,032 999;9 821 893. Помогите плизз! Очень благодарю вас за ответ!!! Слышь ты быстро ответил -_-

Автор: Гость