Номер 845: Округлите до единиц: 25,54;8,47;55,64;63,32. до тысячных:2, 3984;8,55555;47,7853. --------------------------------------номер следующий 847. Округлите до десятков: 534;18,357;4,783 386. до сотен: 2, 223;1,374. ...
Математика
Номер 845: Округлите до единиц: 25,54;8,47;55,64;63,32. до тысячных:2, 3984;8,55555;47,7853. --------------------------------------номер следующий 847. Округлите до десятков: 534;18,357;4,783 386. до сотен: 2, 223;1,374. до тысяч:312,864;67,314. до миллионов: 5,032 999;9 821 893. Помогите плизз! Очень благодарю вас за ответ!!! Слышь ты быстро ответил -_-
Ответ(ы):
Гость:
2,54=2,5; 8,47=8,5; 55,64=55,6; 63,32=63,3 2,3984=2,398; 8,55555=8,556; 47,7853=47,785
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