Чичиков "живая" или "мёртвая" душа?

Литература
Чичиков "живая" или "мёртвая" душа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее мёртвая,т.к получал от всех выгоду с помощью обмана
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