Сделайте пожалуйста номер 4 Срочно! Заранее спасибо:)
Математика
Сделайте пожалуйста номер 4 Срочно! Заранее спасибо:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр - это сумма длин всех сторона) 30 * 3 + 35 + 38 = 90 + 73 = 163(см)б) (18 + 20)*2= 38 * 2 = 76(см)
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