Образуйте Деепричастия. Очень Срочно!! Светить Благоухать Гореть Подскакива??ь Ломаться Волноваться Трепетать Признавать Сидеть Вдыхать !!!!!!!!!!!!!!!!

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Образуйте Деепричастия. Очень Срочно!! Светить Благоухать Гореть Подскакива??ь Ломаться Волноваться Трепетать Признавать Сидеть Вдыхать !!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свет, благоухая, горя, подскакивая, 
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