Образуйте Деепричастия. Очень Срочно!! Светить Благоухать Гореть Подскакива??ь Ломаться Волноваться Трепетать Признавать Сидеть Вдыхать !!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Образуйте Деепричастия. Очень Срочно!! Светить Благоухать Гореть Подскакива??ь Ломаться Волноваться Трепетать Признавать Сидеть Вдыхать !!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свет, благоухая, горя, подскакивая,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Длина бассейна 25 м ,его ширина 20м глубина 5м .Бассейн изнутри выложили плиткой 10 на 10см. Сколько плиток понадобится