Сделайте пожалуйста номер 5 Срочно!!! Заранее спасибо:))

Математика
Сделайте пожалуйста номер 5 Срочно!!! Заранее спасибо:))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360 : 45 = 8; в точке С8140 : 45 = 18; в точке А1440 : 45 = 32; в точке С

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