Для любителей биологии! Поразмышляем мозгами?! Главный приз - 30 Баллов! МУРАВЬИНАЯ КУХНЯ Вот муравей тащит огрызок листа. Куда? Зачем? Это муравьи-листорезы, живущие в Южной Америке. Подземное их жилище охватывает десятк...
Биология
Для любителей биологии! Поразмышляем мозгами?! Главный приз - 30 Баллов! МУРАВЬИНАЯ КУХНЯ Вот муравей тащит огрызок листа. Куда? Зачем? Это муравьи-листорезы, живущие в Южной Америке. Подземное их жилище охватывает десятки кубометров грунта — камеры, галереи, тоннели. Hаиболее мощные муравьи-«фуражиры» вереницей лезут на дерево и обгрызают черенки листьев. Зеленый листопад покрывает землю ковром. Эти листья разрезаются на кусочки муравьями-«закройщиками». Кусочки тут же подхватываются носильщиками. Как лодочки под парусами, спускаются они друг за другом в тоннели подземного города. Работа настолько спорая, что за сутки дерево становится голым. Раньше думали: внизу, в подземелье идет пир горой — тысячи муравьев пожирают зеленый салат. Все оказалось более сложным и интересным. Муравьи не едят листья! Сразу скажу - если увижу, что ответ скопирован или частично перефразирован и взят с какого-то веб-сайта (а перед этим я всё перечитала и проверила) - я и мои друзья на сайте (их около 15) будут отмечать ваши ответы как "Нарушение" на протяжении 5 дней! Удачи, биологи! И помните о призе!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если муравьи такими усилиями добывают эти листья, значит они им нужны, причём очень. На бесполезную работу муравейник не затрачивал бы столько сил. Возможно, муравьи выстилают листьями своё жилище? Но чем тогда они питаются, если все силы уходят на заготовку листьев? Думаю, листья всё-таки нужны для еды. Может, они используются в качестве приманки для каких-нибудь насекомых или что-то в этом роде.
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