Для любителей биологии! Поразмышляем мозгами?! Главный приз - 30 Баллов! МУРАВЬИНАЯ КУХНЯ Вот муравей тащит огрызок листа. Куда? Зачем? Это муравьи-листорезы, живущие в Южной Америке. Подземное их жилище охватывает десятк...

Биология

Для любителей биологии! Поразмышляем мозгами?! Главный приз - 30 Баллов! МУРАВЬИНАЯ КУХНЯ Вот муравей тащит огрызок листа. Куда? Зачем? Это муравьи-листорезы, живущие в Южной Америке. Подземное их жилище охватывает десятки кубометров грунта — камеры, галереи, тоннели. Hаиболее мощные муравьи-«фуражиры» вереницей лезут на дерево и обгрызают черенки листьев. Зеленый листопад покрывает землю ковром. Эти листья разрезаются на кусочки муравьями-«закройщиками». Кусочки тут же подхватываются носильщиками. Как лодочки под парусами, спускаются они друг за другом в тоннели подземного города. Работа настолько спорая, что за сутки дерево становится голым. Раньше думали: внизу, в подземелье идет пир горой — тысячи муравьев пожирают зеленый салат. Все оказалось более сложным и интересным. Муравьи не едят листья! Сразу скажу - если увижу, что ответ скопирован или частично перефразирован и взят с какого-то веб-сайта (а перед этим я всё перечитала и проверила) - я и мои друзья на сайте (их около 15) будут отмечать ваши ответы как "Нарушение" на протяжении 5 дней! Удачи, биологи! И помните о призе!

Автор: Гость