Длина бассейна 25 м ,его ширина 20м глубина 5м .Бассейн изнутри выложили плиткой 10 на 10см. Сколько плиток понадобится
Математика
Длина бассейна 25 м ,его ширина 20м глубина 5м .Бассейн изнутри выложили плиткой 10 на 10см. Сколько плиток понадобится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
105 плиток понадобится для вложений
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