Длина бассейна 25 м ,его ширина 20м глубина 5м .Бассейн изнутри выложили плиткой 10 на 10см. Сколько плиток понадобится

Математика
Длина бассейна 25 м ,его ширина 20м глубина 5м .Бассейн изнутри выложили плиткой 10 на 10см. Сколько плиток понадобится
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
105 плиток понадобится для вложений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Кластер"Общественные движения при Александре 1"Помогите плз
Ответить
Математика
Сделайте пожалуйста номер 5 Срочно!!! Заранее спасибо:))
Ответить
Биология
Для любителей биологии! Поразмышляем мозгами?! Главный приз - 30 Баллов! МУРАВЬИНАЯ КУХНЯ Вот муравей тащит огрызок листа. Куда? Зачем? Это ...
Ответить
Математика
В треугольнике один угол равен 30 градусов, а другой- 40 градусов. Найдите третий угол.
Ответить
Химия
на 400 грамм технического карбоната кальция содержащего 17,8% примесей подействовал?? соляной кислотой.Определите массу образовавшейся соли и объем...
Ответить