Длина бассейна 25 м ,его ширина 20м глубина 5м .Бассейн изнутри выложили плиткой 10 на 10см. Сколько плиток понадобится

Математика

Длина бассейна 25 м ,его ширина 20м глубина 5м .Бассейн изнутри выложили плиткой 10 на 10см. Сколько плиток понадобится

Автор: Гость