Какое спряжение у слова "затянул"?

Русский язык
Какое спряжение у слова "затянул"?
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Автор: Гость
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Гость:
1 спряжение))) легко!)
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