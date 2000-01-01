Пожалуйста помогите с математикой. Номер 179. С проверкой
Математика
Пожалуйста помогите с математикой. Номер 179. С проверкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x+60=2000:8 x+60=250 X=250-60 x=190 проверка: 190+60=2000:8 250=250 2)350:X=50 X=350:50 X=7 проверка:350:7=50
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