Чим видрязняеться фильм вид книги захар беркут
Українська література
Чим видрязняеться фильм вид книги захар беркут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда ты смотришь фильм, ты уже не можешь представить у себя в голове так, как хочешь ты. А когда ты читаешь, у тебя работает фантазия и ты лучше запоминаешь.
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