Сидней олимпиадасының чемпионы атанған қазақстан спортшысы

Қазақ тiлi
Сидней олимпиадасының чемпионы атанған қазақстан спортшысы
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Автор: Гость
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Гость:
Бекзат Саттарханов, Ермахан Ибрагимов, Мухтархан Дилдабеков, Ольга Шишигина
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