Численный масштаб 1:5000000 начертит

География
Численный масштаб 1:5000000 начертит
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Автор: Гость
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Гость:
Это 1 см к 50 км наверное
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