Численный масштаб 1:5000000 начертит
География
Численный масштаб 1:5000000 начертит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это 1 см к 50 км наверное
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