1. Решите уравнения а) [x]=2 б) [x]=-10 2. Решить уравнение а) [x-14]=8+2x б) [x-4]=[5x]
Алгебра
1. Решите уравнения а) [x]=2 б) [x]=-10 2. Решить уравнение а) [x-14]=8+2x б) [x-4]=[5x]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.а) х+14=8+2х х-2х=8-14 -х=-6 х=6 б) х+4=5х х-5х=-4 -4х=-4 х=1
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