В начале года абонентов телефонной компании,, восток "составляло 900 тыс человек а в конце года их стало 945 тыс человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании?.

Математика

В начале года абонентов телефонной компании,, восток "составляло 900 тыс человек а в конце года их стало 945 тыс человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании?.

Автор: Гость