В начале года абонентов телефонной компании,, восток "составляло 900 тыс человек а в конце года их стало 945 тыс человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании?.

Математика
В начале года абонентов телефонной компании,, восток "составляло 900 тыс человек а в конце года их стало 945 тыс человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900-100% 945-x% x=945×100÷900 x=105 105-100=5 ответ:на 5% увеличилось абонентов
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