Алфавит племени Мульти состоит из 32 букв. Какое количество информации несёт одна ??уква этого алфавита?
Информатика
Алфавит племени Мульти состоит из 32 букв. Какое количество информации несёт одна ??уква этого алфавита?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна буква несет 5 бит информации. Находим по формуле N=2^i(N - мощность алфавита, i-вес одного символа)
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