Число атомов водорода в молекуле алкана со значением относительной молекулярной массы 100 составляет..?

Химия
Число атомов водорода в молекуле алкана со значением относительной молекулярной массы 100 составляет..?
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