Число х разделили на 8 и получилось 4 целых 3/8 чему равен х?
Математика
Число х разделили на 8 и получилось 4 целых 3/8 чему равен х?
Ответ(ы):
Гость:
Х/8=4целых 3/8 8*4+3=35 х/8=35/8 х=35
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