НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ СТОИТ 2780Р ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ДЕСЯТЬ СЕДЬМЫХ СТОИМОСТИ РУЧНОЙ ДРЕЛИ. ОПРЕДЕЛИТЕ СТОИМОСТЬ ДРЕЛИ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ НОВАЯ ТЕМА
Математика
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ СТОИТ 2780Р ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ДЕСЯТЬ СЕДЬМЫХ СТОИМОСТИ РУЧНОЙ ДРЕЛИ. ОПРЕДЕЛИТЕ СТОИМОСТЬ ДРЕЛИ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ НОВАЯ ТЕМА
Ответ(ы):
Гость:
2780:10*7=1946рублей
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