Запишите проверочные слова. вырубка леса.фарфоровое блюдца.картонная коробка.робкая просьба. громоздкий багаж. пряжка на ремне.сладкий пирог. дерзкий ответ.первые заморозки.посадка деревьев.
Русский язык
Запишите проверочные слова. вырубка леса.фарфоровое блюдца.картонная коробка.робкая просьба. громоздкий багаж. пряжка на ремне.сладкий пирог. дерзкий ответ.первые заморозки.посадка деревьев.
Ответ(ы):
Гость:
Рубить Фарфор/ блюдечко Коробочка Робок/просить Громоздиться/багажи Не забудь поблагодарить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста помогите составить текст на английском про Великобританию. Текст не ??ольшой 6-8 строк. Для 4 класса.
Обществознание
География