Запишите проверочные слова. вырубка леса.фарфоровое блюдца.картонная коробка.робкая просьба. громоздкий багаж. пряжка на ремне.сладкий пирог. дерзкий ответ.первые заморозки.посадка деревьев.

Русский язык
Запишите проверочные слова. вырубка леса.фарфоровое блюдца.картонная коробка.робкая просьба. громоздкий багаж. пряжка на ремне.сладкий пирог. дерзкий ответ.первые заморозки.посадка деревьев.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рубить Фарфор/ блюдечко Коробочка Робок/просить Громоздиться/багажи Не забудь поблагодарить
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