И вновь вопрос от меня.... Какую роль в развитии жизни на Земле играет озоновый слой?
География
И вновь вопрос от меня.... Какую роль в развитии жизни на Земле играет озоновый слой?
Ответ(ы):
Гость:
Защищает от большого кол-ва солнечной радиации, метеоритов и космического мусора
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