СОСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИ СО СЛОВОСОЧЕТАНИЕМ "СОШЛО С РУК "

Русский язык
СОСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИ СО СЛОВОСОЧЕТАНИЕМ "СОШЛО С РУК "
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Автор: Гость
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Гость:
В этот раз сошло с рук этому негодяю, в следующий раз - уши надеру!
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