Число содержащее один десяток и 4 единиц и запишем так
Математика
Число содержащее один десяток и 4 единиц и запишем так
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Гость:
14 - 1 десяток - 10, 4 единиц - 4
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