Чо будет больше 2км или 1500м
Математика
Чо будет больше 2км или 1500м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км=1000м 2000м>1500м Ответ: 2км больше, чем 1500м
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