Помогите! выпишите слова с буквой i в закрытом слге и в один столбиик, а в закрытом ??логев другой big, nice white, it,lift,sit,kite,fine ,wind,nine.
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Помогите! выпишите слова с буквой i в закрытом слге и в один столбиик, а в закрытом ??логев другой big, nice white, it,lift,sit,kite,fine ,wind,nine.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик:big,it,lift,sit,wind 2 столбик:nice,white,kite,fine,nine
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