Помогите! выпишите слова с буквой i в закрытом слге и в один столбиик, а в закрытом ??логев другой big, nice white, it,lift,sit,kite,fine ,wind,nine.

Английский язык

Помогите! выпишите слова с буквой i в закрытом слге и в один столбиик, а в закрытом ??логев другой big, nice white, it,lift,sit,kite,fine ,wind,nine.

Автор: Гость