Как образуется первичное органическое вещество в биосфере Земли?
Биология
Как образуется первичное органическое вещество в биосфере Земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биосфера- это Между всеми оболочками Земли и её живыми обитателями существует тесная связь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1. Маша съела половину конфет и ещё одну,а Даша-половину остатка и ещё осталось 5 ко??фет.Сколько конфет съела Маша?
Русский язык
Помогите с русским!пожалуйстааа "Они существуют,чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное ...
Химия
Атом какого элемента в каждой паре имеет больший радиус: Si - P, F - Br,H - He, Na - Be? Ответы ??ргументируйте
Математика