Характеристика Размера из поэмы "Русланом и Людмила "
Литература
Характеристика Размера из поэмы "Русланом и Людмила "
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Гость:
4 - х стопный ямб. Попробуй взять отрывок, разделить на слоги и проставить ударение. На каждый 2 слог будет падать ударение.
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