Чому гомологічний ряд алкенів та алкінів НЕ починається з метану та метіну?
Химия
Чому гомологічний ряд алкенів та алкінів НЕ починається з метану та метіну?
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