Что буде с хищниками через 50 лет

Биология
Что буде с хищниками через 50 лет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умрут или будут жить , не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Твір-опис зовнішності людини хлопчика в художньому стилі
Ответить
Русский язык
Составить 4 предложения с местоимениями его её их. Срочно!
Ответить
Русский язык
ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ ГУМАНИЗМА ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
Ответить
Окружающий мир
Выскажи своё отношение к Дмитрию Донскому
Ответить
Алгебра
25 баллов. Система показательного уравнение.
Ответить