Что будет с зелёными клетками листа,если в них по каким либо причинам будут разрушаться:оболочки;вакуоли;межклетники;ядра;хлоропласты;митохондрии.

Биология

Что будет с зелёными клетками листа,если в них по каким либо причинам будут разрушаться:оболочки;вакуоли;межклетники;ядра;хлоропласты;митохондрии.

Автор: Гость